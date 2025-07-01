В российском регионе мужчина до смерти забил мать и брата подлокотником от дивана
46-летний житель Краснодарского края насмерть забил мать и брата деревянным подлокотником от дивана. Трагедия произошла ночью 13 июня в станице Каневской. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.
В доме на улице Кладковой между мужчиной, его матерью и братом вспыхнула ожесточённая ссора. Конфликт вышел из-под контроля и обвиняемый схватил увесистый деревянный подлокотник от дивана. В приступе неконтролируемой ярости, мужчина начал наносить множественные удары родственникам по голове и телу. От полученных ударов женщина с сыном скончались на месте.
Тела убитых родственников обнаружили только через неделю. Соседка, которую обеспокоило долгое отсутствие жильцов, обратилась в полицию. Правоохранительные органы установили причастность сына погибшей к преступлению и оперативно задержали его.
По решению суда мужчину взяли под стражу. Свою вину он признал и полностью раскаялся в содеянном.
Читайте также: