В российском регионе мужчина до смерти забил мать и брата подлокотником от дивана

01 июля 2025, 16:51

Краснодарец убил родственников деревянным подлокотником от дивана

Фото: Istock/SergeyChayko

46-летний житель Краснодарского края насмерть забил мать и брата деревянным подлокотником от дивана. Трагедия произошла ночью 13 июня в станице Каневской. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.