Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео

Фото: istock / photovs
В квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошел пожар. Как сообщает Телеграм-канал Shot, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
Возгорание произошло в одном из домов по улице Юности в ЖК «Люберецкий». В окне показалась девушка, выбрасывавшая свои вещи из окна первого этажа полыхающего помещения. На фоне этого ребенок невозмутимо качается на качелях.
Предполагаемая поджигательницы вылезла и сказала соседям, что дом неправильно построен и «в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ». Она также несколько раз проговорила о демонах в квартире. После «пирошоу» она села на лавочку и начала читать книгу.
Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, пожарных и скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали девушку с собой. По данным издания, пострадал кот, надышавшись дымом. Сведений о том, выжил ли он, нет.
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Предполагаемая поджигательницы вылезла и сказала соседям, что дом неправильно построен и «в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ». Она также несколько раз проговорила о демонах в квартире. После «пирошоу» она села на лавочку и начала читать книгу.
Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, пожарных и скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали девушку с собой. По данным издания, пострадал кот, надышавшись дымом. Сведений о том, выжил ли он, нет.
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Алина Юрчак