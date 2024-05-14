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Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео

SHOT: Девушка подожгла свою квартиру в Люберцах из-за демонов и ЦРУ
14 мая 2024, 01:36
Фото: istock / photovs

Фото: istock / photovs

В квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошел пожар. Как сообщает Телеграм-канал Shot, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
Возгорание произошло в одном из домов по улице Юности в ЖК «Люберецкий». В окне показалась девушка, выбрасывавшая свои вещи из окна первого этажа полыхающего помещения. На фоне этого ребенок невозмутимо качается на качелях.

Предполагаемая поджигательницы вылезла и сказала соседям, что дом неправильно построен и «в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ». Она также несколько раз проговорила о демонах в квартире. После «пирошоу» она села на лавочку и начала читать книгу.



Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, пожарных и скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали девушку с собой. По данным издания, пострадал кот, надышавшись дымом. Сведений о том, выжил ли он, нет.

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Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили
ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны России Кузнецов задержан
14 мая 2024, 01:07

Фото: Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Сведенья подтверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник информагентство.
Кузнецов занимал должность 2023 года, а до этого — был руководителем восьмого управления Генерального штаба.

Также в картотеке военного суда запись о заключении Кузнецова под стражу.

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#суд
#меры
#ск рф
#арест
#юрий кузнецов
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Появились сведения о задержании начальника главного управления кадров Минобороны
«Рыбарь»: задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов
14 мая 2024, 00:26

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов может быть задержан. Об этом информирует Телеграм-канал «Рыбарь».
Сообщается, что в отношении чиновника проведены следственные действия, а сам он не присутствовал на рабочем месте.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что официальных сведений по этому поводу пока не поступало. Также не уточняется, какие эпизоды Кузнецову инкриминируются.

Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.

Ранее сообщалось, что житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
#минобороны рф
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В Архангельске горит теплоход «М. В. Ломоносов»
МЧС: Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске
13 мая 2024, 23:02

Фото: МЧС РФ

На теплоходе «М.В. Ломоносов», находящемся на ремонте в сухом доке в Архангельске, вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.
Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания достигла 936 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. В настоящий момент существует угроза перехода пламени на соседний корабль, а также угроза его распространения на другую палубу.

По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место направился региональный транспортный прокурор Виталий Фетисов.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов», который находился на ремонте. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#прокуратура
#корабль
#меры
#служба
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Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу
13 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Американца Расселла Уильяма Никума, арестованного в Москве за мелкое хулиганство, отпустили на свободу, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в правоохранительных органах. По данным ведомства, Уильям Рассел отбыл срок административного ареста.

О задержании гражданина США стало известно 7 мая. Пьяный мужчина забрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул.

Позднее его обнаружили органы правопорядка. Известно, что перед тем, как разбить окно и пробраться в библиотеку, американец отдыхал в баре, там он изрядно выпил, поругался с друзьями и покинул заведение.

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#библиотека
#суд
#арест
#сша
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Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
13 мая 2024, 21:13

Фото: iStock/sudok1

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления курсантов института МВД РФ в Воронеже, пишет «Лента.ру».
Как рассказали в прокуратуре, количество отравившихся курсантов достигло 23 человек. Они жаловались на боли в животе и тошноту.

Инцидент произошел в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В итоге семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, остальные 16 находятся на амбулаторном лечении.

Ранее подобная ситуация произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы.

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#воронеж
#подростки
#отравление
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Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом
13 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/zoka74

В Воронеже молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в лесопосадке.
Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ. По данным следствия, 29-летний житель Воронежа обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой ограбления.

По словам мужчины, он прогуливался в лесу около девяти часов вечера и столкнулся с двумя неизвестными с ножом и битой в руках. Парни избили его, забрали телефон и скрылись.

Молодых людей задержали. Ранее не судимые 21-летние парни рассказали, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Он постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.

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В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек

Похитивших знакомого и заставивших его копать себе могилу осудят в Петербурге

Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги
#воронеж
#нож
#суд
#избиение
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В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек
13 мая 2024, 20:50

Фото: istockphoto/jlo Maricic

Не менее восьми человек стали жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи, пишет местное издание Hindustan Times. 30-метровый баннер упал во время сильного ливня с шквальным ветром.
Под обрушившейся конструкцией оказались заблокированными около 100 человек.

В результате поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены и госпитализированы 57 человек. Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости.

Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе также было приостановлено из-за обрушившегося баннера, повредившего провода.

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#человек
#полеты
#операции
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Похитивших знакомого и заставивших его копать себе могилу осудят в Петербурге
13 мая 2024, 20:26

Фото: iStock/David_Bokuchava

Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу, пишет «Лента.ру».
Как рассказали изданию в прокуратуре Санкт-Петербурга, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей. Они похитили знакомого и заставили его копать могилу.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека» УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины затащили потерпевшего в частный дом, где избили его, а потом вывезли в лес. Там они заставили его копать себе могилу.

Однако пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников.

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#суд
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Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги
13 мая 2024, 20:11

Фото: iStock/SB Arts Media

Житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой.
Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.

За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения. Как-то мужчина даже выплатил девочкам 50 гривен.

Сейчас дело против обвиняемого направлено прокурорами в суд. Как уточнили в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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