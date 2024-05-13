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Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом

13 мая 2024, 20:58
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Воронеже молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в лесопосадке.
Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ. По данным следствия, 29-летний житель Воронежа обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой ограбления.

По словам мужчины, он прогуливался в лесу около девяти часов вечера и столкнулся с двумя неизвестными с ножом и битой в руках. Парни избили его, забрали телефон и скрылись.



Молодых людей задержали. Ранее не судимые 21-летние парни рассказали, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Он постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.

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#воронеж
#нож
#суд
#избиение
Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
13 мая 2024, 21:13

Фото: iStock/sudok1

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления курсантов института МВД РФ в Воронеже, пишет «Лента.ру».
Как рассказали в прокуратуре, количество отравившихся курсантов достигло 23 человек. Они жаловались на боли в животе и тошноту.

Инцидент произошел в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В итоге семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, остальные 16 находятся на амбулаторном лечении.

Ранее подобная ситуация произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы.

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#воронеж
#подростки
#отравление
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В Мумбаи при падении рекламного щита погибли не менее восьми человек
13 мая 2024, 20:50

Фото: istockphoto/jlo Maricic

Не менее восьми человек стали жертвами падения рекламного щита на бензоколонку в Мумбаи, пишет местное издание Hindustan Times. 30-метровый баннер упал во время сильного ливня с шквальным ветром.
Под обрушившейся конструкцией оказались заблокированными около 100 человек.

В результате поисково-спасательной операции из-под завалов были извлечены и госпитализированы 57 человек. Сильные осадки также повлияли на работу аэропорта, метро и пригородных поездов в городе. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в международный аэропорт Мумбаи имени Чатрапати Шиваджи Махараджа после того, как полеты были временно приостановлены из-за плохой видимости.

Движение на одной из веток метрополитена и пригородных поездов в городе также было приостановлено из-за обрушившегося баннера, повредившего провода.

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#операции
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Похитивших знакомого и заставивших его копать себе могилу осудят в Петербурге
13 мая 2024, 20:26

Фото: iStock/David_Bokuchava

Россияне вывезли мужчину в лес и заставили его копать себе могилу, пишет «Лента.ру».
Как рассказали изданию в прокуратуре Санкт-Петербурга, следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей. Они похитили знакомого и заставили его копать могилу.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека» УК РФ. Их дело направлено в Петродворцовый районный суд.

По данным следствия, в октябре прошлого года мужчины затащили потерпевшего в частный дом, где избили его, а потом вывезли в лес. Там они заставили его копать себе могилу.

Однако пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников.

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#санкт-петербург
#уголовное дело
#суд
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Украинец четыре месяца насиловал малолетних дочерей за деньги
13 мая 2024, 20:11

Фото: iStock/SB Arts Media

Житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой.
Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.

За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения. Как-то мужчина даже выплатил девочкам 50 гривен.

Сейчас дело против обвиняемого направлено прокурорами в суд. Как уточнили в прокуратуре, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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#дети
#насилие
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Уроженец Центральной Азии: кто и зачем убил астраханцев отравленными наркотиками
Подозреваемый в сбыте отравленных наркотиков в Астрахани арестован: что известно
13 мая 2024, 18:25

Фото: iStock/Tashatuvango

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическим веществом. В местную больницу были доставлены более 20-ти человек, также есть случаи с летальным исходом. О том, кто причастен к смерти астраханцев и где они раздобыли отравленное вещество, расскажет редакция «Радио 1».


В Астрахани произошло массовое отравление


С 8 мая в больницу Астрахани стали поступать пациенты с признаками отравления. Позже выяснилось, что все они употребили одно и то же наркотическое вещество – метадон. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что синтетические вещества распространялись в городе посредством закладок, а сам наркошоп работал в одном из популярных мессенджеров.

Отравление метадоном в Астрахани: жертвы


9 мая в Астрахани пять человек скончались от употребления неизвестного наркотического вещества, 14 человек попали в больницу с отравлением. Позже жертвами отравления стали еще трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, общее число пострадавших увеличилось до 27. Тело молодой девушки было найдено в квартире, где она проживала. Вторая жертва отравления наркотическим веществом была обнаружена в подъезде жилого дома. Погибшая училась в медицинском колледже.

Родственники третьего погибшего мужчины рассказали, что он часто употреблял наркотические вещества. Известно, что он прежде был неоднократно судим.


«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками
«Просто хотел заработать»: как людей в Астрахани насмерть травят наркотиками

По делу об отравлении в Астрахани задержан иностранец


К массовому отравлению жителей Астрахани может быть причастен уроженец одной из стран Центральной Азии, его подозревают в сбыте наркотических веществ, сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области. В настоящее время он находится под арестом.


В Астрахани полицейские изъяли более тысячи доз наркотика


В Астрахани правоохранители изъяли более тысячи разовых доз с метадоном и мефедроном в рамках расследования уголовного дела об отравлении наркотиками. Всего оперативники обнаружили 295 закладок, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В настоящее время устанавливается весь круг лиц, причастных к распространению наркотиков.

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#наркотики
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В Анталье погиб россиянин
В Анталье погиб россиянин, его тело нашли в реке
13 мая 2024, 17:59

Фото: istockphoto/9parusnikov

В понедельник в турецкой провинции Анталья было обнаружено тело гражданина РФ, передает РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство России в Анталье.
По данным жандармерии города Аланья, 13 мая тело российского гражданина 1987 года рождения было найдено в реке Дим. В связи с этим инцидентом проводятся оперативно-следственные мероприятия, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

Дипмиссия отметила, что они следят за развитием событий и готовы оказать содействие родственникам погибшего, включая помощь в оформлении необходимых документов.

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Беспилотник ВСУ врезался в дом в Белгороде, но не взорвался
13 мая 2024, 17:52

Фото: iStock/rancho_runner

Украинская сторона атаковала дроном-камикадзе ещё один многоэтажный дом в Белгороде, однако беспилотник не сдетонировал. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, во дворе жилого многоэтажного дома на бульваре Юности нашли серый беспилотник. Он врезался в здание, однако не сдетонировал и упал. По предварительным данным, атака была осуществлена украинским дроном DARTS, который имеет двухметровый размах крыльев.

Уточняется, что дом сильно не пострадал. Место обнаружения беспилотника было оцеплено, после чего сотрудники спецслужб вывезли его. Официально данную информацию не подтверждали.

Напомним, ВСУ ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде 12 мая. По данным Минобороны РФ, атака была произведена из РСЗО «Ольха» и RM-70 «Вампир». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

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В Сергиевом Посаде ребёнок нашёл гранату времён ВОВ
13 мая 2024, 17:06

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен рядом с частным домом в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В подмосковную единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился житель Сергиево-Посадского округа. Он рассказал, что его ребёнок обнаружил рядом с их частным домом взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении.
На место вызова немедленно выехали сотрудники экстренных служб округа. Специалисты определили, что обнаруженный боеприпас является гранатой времён ВОВ. Взрывотехники поместили опасную находку в специальный контейнер, перевезли на полигон и там обезвредили с полным соблюдением техники безопасности.

Ранее сообщалось, что на полях у двух деревень Можайского округа было обнаружено 15 боеприпасов времён ВОВ — артиллерийский снаряд и 14 ручных гранат.

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#великая отечественная война
#мособлпожспас
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В Талдомском округе на дорогу упало дерево
13 мая 2024, 16:48

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Дерево упало на дорогу, пролегающую между ж/д станцией Вербилки и одноимённым рабочим посёлком Талдомского городского округа, препятствие с пути убрали сотрудники Талдомского лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Об упавшем на дорогу дереве в лесничество сообщили местные жители: после их звонка сотрудники лесничества прибыли на место происшествия за пятнадцать минут. Они увидели, что дерево полностью перекрыло одну из полос движения, что создавало трудности при проезде и повышало риск ДТП», — говорится в сообщении.
Лесничие распилили ствол и убрали его части с проезжей части, вся работа по освобождению проезжей части заняла около получаса.

В подмосковном Комлесхозе подчеркнули, что попытка самостоятельно распилить упавшее дерево является нарушением правил, такое самоуправство грозит штрафом, поэтому самое правильное в случае проблем с деревьями — обращаться к лесничим.

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