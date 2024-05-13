Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом

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В Воронеже молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в лесопосадке.
Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ. По данным следствия, 29-летний житель Воронежа обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой ограбления.
По словам мужчины, он прогуливался в лесу около девяти часов вечера и столкнулся с двумя неизвестными с ножом и битой в руках. Парни избили его, забрали телефон и скрылись.
Молодых людей задержали. Ранее не судимые 21-летние парни рассказали, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Он постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.
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По словам мужчины, он прогуливался в лесу около девяти часов вечера и столкнулся с двумя неизвестными с ножом и битой в руках. Парни избили его, забрали телефон и скрылись.
Молодых людей задержали. Ранее не судимые 21-летние парни рассказали, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Он постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.
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Алёна Самарева