Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу

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Американца Расселла Уильяма Никума, арестованного в Москве за мелкое хулиганство, отпустили на свободу, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в правоохранительных органах. По данным ведомства, Уильям Рассел отбыл срок административного ареста.
О задержании гражданина США стало известно 7 мая. Пьяный мужчина забрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул.
Позднее его обнаружили органы правопорядка. Известно, что перед тем, как разбить окно и пробраться в библиотеку, американец отдыхал в баре, там он изрядно выпил, поругался с друзьями и покинул заведение.
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О задержании гражданина США стало известно 7 мая. Пьяный мужчина забрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул.
Позднее его обнаружили органы правопорядка. Известно, что перед тем, как разбить окно и пробраться в библиотеку, американец отдыхал в баре, там он изрядно выпил, поругался с друзьями и покинул заведение.
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Алёна Самарева