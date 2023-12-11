Девочка-подросток избила ребёнка на Алтае, цитируя сериал «Слово пацана»

Фото: РИА Новости/ Мария Девахина
Девочка-подросток избила ребёнка в Алтайском крае, цитируя героев сериала «Слово пацана». Следственное управление СК и МВД по региону проводят проверку.
Местные СМИ опубликовали видео, на котором видно как подросток преследует пятиклассницу, а затем бьёт ещё руками по лицу и толкает на землю. Девочка плачет, а подросток продолжает бить её руками. После этого ученица седьмого класса отпускает ребёнка со словами «пацаны ногами не бьют», которые звучат в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В Следственном комитете отметили, что уже провели беседы с девочками и их родителями. Оба ребёнка воспитываются в благополучных семьях и ранее не были отмечены при каких-либо противоправных инцидентах.
В МВД уточнили, что проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Также устанавливается степень тяжести вреда, который подросток причинила девочке.
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В Следственном комитете отметили, что уже провели беседы с девочками и их родителями. Оба ребёнка воспитываются в благополучных семьях и ранее не были отмечены при каких-либо противоправных инцидентах.
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Анастасия Чинкова