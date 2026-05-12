Девочка подверглась групповому изнасилованию во время семейного праздника
В Индии 11-летняя девочка стала жертвой группового изнасилования. Об этом сообщает TMV.
Инцидент произошел вечером 8 мая во время семейного праздника в штате Уттар-Прадеш. Девочка отошла к стойке неподалеку, чтобы набрать воды. Там на нее напали двое мужчин.
Угрожая ножом, они схватили ребенка и силой вывезли за пределы деревни. В безлюдном месте школьницу подвергли групповому изнасилованию, постоянно угрожая убийством, чтобы она никому не рассказала о случившемся.
После надругательства жертву бросили около канала и скрылись. Несмотря на серьезные травмы и тяжелое психологическое состояние, пострадавшей удалось добраться до дома. Рассказать о пережитом она смогла лишь на следующий день.
После обращения семьи в полицию подозреваемых оперативно задержали. Ими оказались 25-летние местные жители. Сейчас они содержатся под стражей, ведется расследование.
Читайте также: