Мертвые туристы держались за руки после извержения вулкана в Индонезии
DM: туристы держались за руки и погибли во время извержения вулкана в Индонезии
В Индонезии после извержения вулкана спасатели обнаружили тела двух туристов из Сингапура, которые держались за руки. Трагедия произошла на горе Дуконо (остров Халмахера), сообщает газета Daily Mail.
Эвакуация погибших состоялась 10 мая в сложнейших условиях — вулкан продолжал извергаться. В спасательной операции участвовали более 150 человек.
Всего в группе было 20 туристов, выжить удалось 17 из них — они успели спуститься с горы. Кроме двух граждан Сингапура, также нашли тело местной жительницы.
Ранее мужчина убежал от извергающегося вулкана на Филиппинах. О произошедшем сообщалось 8 мая.
Читайте также: