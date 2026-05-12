Девушка вырвалась из пасти крокодила
В индийском штате Уттар-Прадеш девушка вырвалась из пасти крокодила. Об этом сообщает издание Deccan Herald.
Инцидент произошел в округе Алигарх. Крокодил вцепился зубами в 19-летнюю местную жительницу по имени Суман, когда она косила траву у реки, и попытался утащить ее в воду. Девушка свободной рукой начала бить хищника по глазам и звать на помощь.
Вскоре на крики прибежала тетя пострадавшей и ударила крокодила серпом по глазу. После этого хищник отпустил Суман и уполз обратно в реку.
Пострадавшую доставили в медицинский центр, а затем направили в районную больницу. Она получила тяжелую травму руки.
Ранее сообщалось, в индийском штате Раджастхан трехметровый крокодил утащил мужчину в реку на глазах у его детей.
