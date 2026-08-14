Блогерша Валя Карнавал показала образ почти за миллион рублей
Валя Карнавал показала образ из новой фотосессии, общая стоимость которого приблизилась к миллиону рублей. Блогерша неожиданно смешала масс-маркет с люксовыми аксессуарами. Об этом сообщает Super.
Самым дорогим элементом стал браслет Cartier стоимостью около 928 тысяч рублей. При этом топ обошёлся Валe всего примерно в 600 рублей — разница в цене впечатляет.
Обувь и сумка оказались значительно доступнее: их стоимость оценивается примерно в 25 и 30 тысяч рублей соответственно. В итоге именно дорогой аксессуар сделал привычное сочетание вещей заметно более роскошным.
Похоже, фраза стилистов о том, что аксессуары способны сделать образ дороже, для Вали Карнавал работает буквально.
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