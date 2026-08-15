Летевший из Пекина в Манчестер лайнер совершил аварийную посадку в Красноярске

15 августа 2026, 06:25

Летевший из Пекина в Манчестер Airbus совершил аварийную посадку в Красноярске

Фото: iStock/Dushlik

Самолёт, следовавший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило на своем сайте краевое ГУ МЧС.