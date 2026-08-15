Летевший из Пекина в Манчестер лайнер совершил аварийную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Пекина в Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. Об этом сообщило на своем сайте краевое ГУ МЧС.
Уточняется, что речь идет о воздушном судне Airbus A330-300 авиакомпании Hainan Airlines. По сведениям Telegram-канала SHOT, самолёт стартовал из столицы Китая несколько часов назад. В ходе полёта на борту возникла нештатная ситуация. Перед приземлением лайнер сделал несколько кругов над Дивногорском, после чего благополучно сел в Красноярске.
Посадка прошла в штатном режиме, в аэропорту Airbus A330-300 встретили экстренные службы. Жертв, пострадавших или разрушений в результате происшествия нет. Для перевозки пассажиров к месту назначения будет направлен резервный борт.
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