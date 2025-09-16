Девочка получила двойной перелом руки в детском саду в Омске
В Омске в детском саду № 119 двухлетняя девочка получила двойной перелом руки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел примерно в 6 часов вечера, когда дети находились на улице. Во время игры девочка не смогла поделить качели с другим ребенком, который ее спихнул. При падении она неудачно приземлилась на руку. Воспитательница в этот момент разговаривала по телефону. Мама девочки сразу отвезла дочь в больницу. Врачи диагностировали двойной перелом со смещением и провели операцию.
Родительница пострадавшей девочки выразила недовольство тем, что воспитатель и администрация детского сада не отреагировали на произошедшее. Она подала заявление в полицию и суд, надеясь на справедливость и защиту прав своей дочери.
