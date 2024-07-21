Девочка получила сотрясение мозга от брошенного огурца в Подмосковье

Фото: istockphoto/Svetlana Popova
Сотрясение мозга от брошенного соседкой огурца получила семилетняя девочка в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Все произошло в Домодедово 18 июля, пострадавшего ребенка отправили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
«Соседка в деревне Шишкино бросила огурец, который попал девочке в голову. У ребенка выявили сотрясение мозга», — сообщил источник РЕН ТВ.
По факту происшествия правоохранители проводят проверку. Перед этим сообщалось о гибели трехлетнего ребенка в результате падения мангала в Красноярском крае.
Кроме того, сообщалось о гибели ребенка из-за упавшей на него плиты памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Читайте также:
Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката
«Думал, что это игра»: как мальчика с ДЦП нашли в болоте и в чем заподозрили убитых горем родителей
Завернули в пакет и выбросили в реку: как красавицу с Урала обвинили в обмане и нашли изуродованной
Никита Кротов