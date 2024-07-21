Shot: Украинка избила чужого ребенка в Москве из-за самоката

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Из-за самоката незнакомого ребенка избила украинка в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Все произошло, когда восьмилетний мальчик катался во дворе, а его бабушка была на лавочке. Как рассказал третьеклассник, он увидел на тротуаре женщину и хотел пропустить ее, но та схватила школьника, стала трясти, а потом ударила его в висок.
Бабушка отбила и защитила внука. Пенсионерка рассказала, что нападавшая преследовала их, а затем перестала. Злоумышленницу уже взяли полицейские. Ею оказалась некая Элина К., работающая в супермаркете кассиром, женщине 54 года. Правоохранители сейчас проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске подросток-инвалид хотел изнасиловать свою трехлетнюю сестру.
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Никита Кротов