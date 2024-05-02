Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани

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Домашняя собака укусила 15-летнюю девочку в Темрюке в Краснодарском крае.
Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. В настоящее время пострадавшая находится в больнице с серьезными травмами. Как отметил чиновник, власти окажут ее семье посильную помощь.
Также он добавил, что выясняется причина, по которой собака проявила такую агрессию к хозяйке. Девочке предстоит перенести две сложные операции, заключил Бабенков.
Ранее стало известно, что игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на столичном рынке «Садовод». Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра.
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Также он добавил, что выясняется причина, по которой собака проявила такую агрессию к хозяйке. Девочке предстоит перенести две сложные операции, заключил Бабенков.
Ранее стало известно, что игрушка в виде гранаты взорвалась в руках у 9-летнего мальчика на столичном рынке «Садовод». Ребёнка оглушило, он получил ссадины и ушиб правого бедра.
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Алёна Самарева