Девочка потеряла часть руки на подработке в Ленобласти

12 июня 2026, 15:54

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В поселке Колтуши Ленинградской области 15-летняя девушка получила тяжелую производственную травму — ее руку затянуло между валиками станка, в результате чего произошел отрыв конечности. Об этом пишет 78 канал.