Девочка потеряла часть руки на подработке в Ленобласти
В поселке Колтуши Ленинградской области 15-летняя девушка получила тяжелую производственную травму — ее руку затянуло между валиками станка, в результате чего произошел отрыв конечности. Об этом пишет 78 канал.
Как сообщили в пресс-службе Педиатрического университета, сотрудники предприятия оперативно оказали пострадавшей всю возможную помощь и доставили ее вместе с ампутированными фрагментами в клинику. Операция по спасению руки длилась более трех часов и проходила под общей и проводниковой анестезией.
Хирурги микрохирургического отделения столкнулись с тяжелой картиной: культя правой кисти лишилась кожи, мышцы размозжило, кровоток в поврежденных тканях отсутствовал. Отдельно привезенные фрагменты также имели множественные переломы и повреждения мягких тканей.
В ходе вмешательства врачи иссекли нежизнеспособные участки. Полностью сохранить все анатомические структуры из-за характера травмы не удалось, однако хирурги сделали максимум возможного для спасения конечности. Теперь пациентке предстоит длительное наблюдение и комплексная реабилитация.
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