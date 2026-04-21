Одной жертве массового ДТП на Садовом кольце в Москве оторвало голову

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В центре Москвы на Садовом кольце произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. По данным телеграм-канала Baza, в результате аварии одному из погибших оторвало голову.



Жертвами столкновения стали два человека, ещё как минимум двое получили травмы. Ранее сообщалось о задержании предполагаемой виновницы — 29-летней женщины, которая, по информации источников, находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла 21 апреля. Как установила прокуратура, женщина на Mercedes сначала врезалась в электровелосипед и такси, а затем столкнулась ещё с тремя машинами. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее после массового ДТП c BMW в центре Москвы в больницу доставили двух пострадавших.

