В Москве школьнику оторвало пальцы во время домашнего опыта с красным фосфором
В Москве семиклассник получил тяжёлые травмы во время домашнего опыта с красным фосфором. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате возникшего взрыва ребёнку оторвало три пальца.
Мать пострадавшего находилась в другой комнате. Услышав взрыв, она сразу забежала к сыну. Женщина оказала первую помощь: она остановила кровотечение и обработала раны. Затем мать вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики госпитализировали ребёнка в больницу. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения лица, шеи, туловища, рук и ног. Взрывная волна буквально оторвала три пальца. Кроме того, травма разорвала кости кисти — медики констатировали открытый перелом.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Алтайском крае. Футбольные ворота упали на школьника и раздавили его.
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