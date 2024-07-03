Жительницы Зеленогорска пожаловались на пристающего к детям таксиста

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Жительницы города Зеленогорск в Красноярском крае пожаловались на таксиста, который якобы приставал к их детям во время поездок. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.
По словам одной из женщин, таксист пытался залезть к ее годовалой дочери в подгузник, попутно стягивая лосины. Она отметила, что ее не было буквально несколько секунд, однако россиянка успела увидеть, как мужчина пристает к ребенку.
Она бросилась с кулаками на водителя, на громкие звуки сбежались очевидцы. Оценив ситуацию, молодые люди пытались остановить таксиста, однако тот успел закрыть дверь и скрыться.
Другая мать вспомнила, что этот же мужчина настойчиво предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив при этом непристойные действия. На данный момент следователи уже установили личность водителя и начали его допрашивать.
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Она бросилась с кулаками на водителя, на громкие звуки сбежались очевидцы. Оценив ситуацию, молодые люди пытались остановить таксиста, однако тот успел закрыть дверь и скрыться.
Другая мать вспомнила, что этот же мужчина настойчиво предлагал сам пристегнуть ее детей, совершив при этом непристойные действия. На данный момент следователи уже установили личность водителя и начали его допрашивать.
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Екатерина Коршунова