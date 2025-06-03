Девочка скончалась от удара током в контактном фонтане

03 июня 2025, 05:21

В Томаровке 13-летняя девочка погибла от удара током в контактном фонтане

Фото: iStock/Jessica Kirk

В поселке Томаровка Белгородской области произошла трагедия: 13-летняя девочка погибла от удара электрическим током в контактном фонтане. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Белгородской области в своем Telegram-канале.