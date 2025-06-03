Девочка скончалась от удара током в контактном фонтане
В поселке Томаровка Белгородской области произошла трагедия: 13-летняя девочка погибла от удара электрическим током в контактном фонтане. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Белгородской области в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, инцидент случился 2 июня примерно в 15 часов лея. Предполагается, что девочка получила смертельный удар током во время игры в фонтане. На основании данного факта следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, сбора и закрепления доказательств.
Следственные органы подчеркивают, что для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
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