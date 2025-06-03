На уехавшего из России комика Руслана Белого* набросился с оскорблениями мексиканец

03 июня 2025, 04:56

Комик-иноагент Белый* пожаловался, что в Лос-Анджелесе его обругал мексиканец

Руслан Белый* (Фото: Instagram** @ruslan_belyy_)

Популярный стендап-комик Руслан Белый*, сейчас проживающий в Испании, столкнулся с неприятным инцидентом во время поездки в США. В Лос-Анджелесе к нему на улице подошел незнакомец и бросился оскорблять. Об этом он рассказал на Youtube-шоу, передает «Лента.ру».





По словам комика, инцидент произошел рано утром, около девяти часов. Он катался вместе с другом по практически пустынным улицам Лос-Анджелеса на самокате. Неожиданно к ним приблизился мужчина в шортах, который начал их ругать. Вспоминая внешность и язык незнакомца, Белый* уточнил, что тот был мексиканцем.





«Вообще ужас, нас какой-то сумасшедший обругал», — возмутился комик.

