На уехавшего из России комика Руслана Белого* набросился с оскорблениями мексиканец
Комик-иноагент Белый* пожаловался, что в Лос-Анджелесе его обругал мексиканец
Популярный стендап-комик Руслан Белый*, сейчас проживающий в Испании, столкнулся с неприятным инцидентом во время поездки в США. В Лос-Анджелесе к нему на улице подошел незнакомец и бросился оскорблять. Об этом он рассказал на Youtube-шоу, передает «Лента.ру».
По словам комика, инцидент произошел рано утром, около девяти часов. Он катался вместе с другом по практически пустынным улицам Лос-Анджелеса на самокате. Неожиданно к ним приблизился мужчина в шортах, который начал их ругать. Вспоминая внешность и язык незнакомца, Белый* уточнил, что тот был мексиканцем.
«Вообще ужас, нас какой-то сумасшедший обругал», — возмутился комик.Неприятная ситуация очень удивила Белого* и его спутника. В шоке от ругани, друзья даже случайно выехали на проезжую часть. Стендапер признался, что изначально он хотел подойти к мужчине и попрактиковаться с ним в испанском языке. Однако мексиканец был очень агрессивен, поэтому комик решил не вступать с ним в контакт и избежать дальнейшего общения.
Белый* после отъезда из РФ открыл собственный бизнес. Платную площадку для публикации выступлений стендаперов Concert Place он зарегистрировал в Казахстане. Однако сервис комика оказался безуспешным.
*Признан в РФ иноагентом
**Запрещен в РФ