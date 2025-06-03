СК возбудил дело после ДТП с Rolls-Royce и мотоциклом в Санкт-Петербурге

03 июня 2025, 04:26

СК: По наезду Rolls-Royce на байкера в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП с участием автомобиля Rolls-Royce и мотоцикла в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ГСУ СК РФ по городу в своем Telegram-канале.





По данным следствия, 31 мая 37-летний водитель внедорожника из дальнего ряда начал разворот через двойную сплошную линию, не заметив 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила мотоцикл и совершила наезд на пострадавшего несколько раз.



Мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован. Ему уже проведена одна операция, но требуется еще одно хирургическое вмешательство. Сейчас его состояние врачи оценивают как тяжелое.





«Проводятся первоначальные следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего ДТП», — сообщили в Telegram-канале «ГСУ СК России по Санкт-Петербургу».