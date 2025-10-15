Достижения.рф

В Москве задержали парня, спрятавшего наркотики в коробку Raffaello

Фото: iStock/Vital Hil

Сотрудники полиции в Москве задержали 19-летнего жителя Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков, спрятав мефедрон в коробке с конфетами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.



По информации ведомства, курьеру показалась подозрительной коробка с конфетами Raffaello, которую ему передали для доставки. При осмотре внутри кондитерских изделий он обнаружил пакет с мефедроном, приклеенный к внутренней стороне коробки. Курьер незамедлительно вызвал полицию.

В ходе обыска в съёмной квартире подозреваемого правоохранители изъяли около 48 граммов кокаина, более 420 граммов мефедрона – что квалифицируется как особо крупный размер – а также электронные весы, вакууматор и упаковочные материалы.

Фигуранта дела заключили под стражу. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Анастасия Чинкова

