В Москве задержали парня, спрятавшего наркотики в коробку Raffaello

15 октября 2025, 21:47

Фото: iStock/Vital Hil

Сотрудники полиции в Москве задержали 19-летнего жителя Первоуральска, который пытался наладить поставки наркотиков, спрятав мефедрон в коробке с конфетами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.