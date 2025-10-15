На Курилах вездеход со спасателями едва не унесло в открытое море
На Курильских островах вездеход со спасателями оказался в опасной ситуации – автомобиль едва не унесло волной в открытое море. Об этом сообщает издание Sakh online.
Инцидент произошёл на побережье во время выполнения служебных задач. Несмотря на то, что машина предназначена для эксплуатации в сложных условиях, включая движение по воде, сильное волнение и подъём уровня моря поставили спасателей под угрозу.
По словам очевидцев, вездеход начало затягивать в воду, и ситуация могла стать критической: при потере управления машина полностью ушла бы под воду, а волны заблокировали бы экипаж внутри. Однако благодаря опыту водителей и проходимости техники спасатели сумели вырулить из опасной зоны.
В результате произошедшего никто не пострадал.
Читайте также: