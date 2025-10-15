Восьмилетняя девочка с разбитым носом сбежала от матери в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону восьмилетняя девочка с травмой носа сбежала из дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов новости».
По словам соседки, которая временно приютила пострадавшую, повреждения девочке нанесла её мать.
Женщина также заявила, что ребенок неоднократно подвергался жестокому обращению со стороны родительницы. Соседка уже обращалась в правоохранительные органы, но пока не получила никакой реакции.
В тот же день в Воронежской области произошёл другой инцидент: мужчина, возвращаясь с семьёй с юга по трассе М-4 «Дон», забыл на обочине сына-подростка. Семья заблудилась и остановилась спросить дорогу. После отец поехал, не заметив, что мальчик вышел из машины и остался на трассе.
