Девочка забеременела от отца, а потом выкинула ребенка на трассу и сбежала

07 октября 2026, 17:33

В США девочка родила от отца и оставила новорожденного на дороге

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В американском штате Калифорния 14-летняя девочка родила ребенка от собственного отца. После этого мужчина вместе с дочерью оставил новорожденного возле дороги, где младенца впоследствии обнаружили мертвым. Об этом сообщает Los Angeles Times.