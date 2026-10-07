Девочка забеременела от отца, а потом выкинула ребенка на трассу и сбежала
В американском штате Калифорния 14-летняя девочка родила ребенка от собственного отца. После этого мужчина вместе с дочерью оставил новорожденного возле дороги, где младенца впоследствии обнаружили мертвым. Об этом сообщает Los Angeles Times.
Тело ребенка с травмами нашли 1 августа в районе трассы в округе Монтерей. В ходе расследования выяснилось, что матерью новорожденного была 14-летняя девочка, а отцом — ее родитель Серхио Гальвес Перес.
После обнаружения тела мужчина скрылся вместе с дочерью. Позднее их нашли на территории Мексики. Девочку передали под опеку местного агентства по защите детей, а Переса задержали. Ему предъявили обвинения в инцесте, жестоком обращении с ребенком и причинении тяжкого вреда здоровью.
Правоохранители также установили обстоятельства жизни девочки до произошедшего. По данным следствия, ее мать Офелия Гарсия Ортега в 13-летнем возрасте устроила дочь на работу на сельскохозяйственные поля, используя поддельные документы. Кроме того, женщина позволяла несовершеннолетней водить автомобиль без водительских прав и месяцами не посещать школу.
Ортегу первоначально задержали по подозрению в создании угрозы для ребенка, однако после внесения залога в размере 50 тысяч долларов она вышла на свободу. Позднее женщину арестовали повторно. Ей вменили подделку документов, создание угрозы для ребенка, а также допущение совершения преступлений в отношении малолетней.
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