Жительница Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте

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22-летняя жительница Санкт-Петербурга обвинила отца в домогательствах и инцесте. Об этом сообщает Piter.tv.
Отмечается, что девушка подала заявление в полицию. Она рассказала о том, что её 42-летний отец в период с 2013 по 2018 годы совершал в её отношении развратные действия.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Они задержали мужчину. В настоящее время рассматривается вопрос возбуждения уголовного дела.
Ранее агентство ТАСС сообщало, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга поместил под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1999 году.
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Анастасия Чинкова