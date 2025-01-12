Инцест, шизофрения и сын-убийца: что творилось в семье светской львицы Барбары Бакеланд

Барбара Бакеланд (Фото: открытые источники)
За публичными появлениями и постоянными скандалами Барбары Бакеланд следил весь мир, а в результате она скончалась от рук собственного сына. О трагической истории одной из богатейших семей Нью-Йорка читайте в материале «Радио 1».
Тяжелое детство
Барбара Бакеланд, чья девичья фамилия была Дейли, появилась на свет в 1922 году в городе Кембридж штата Массачусетс.
В детстве у девочки было немало потрясений — в 11 лет она нашла дома труп отца, который то ли свел счеты с жизнью, то ли стал жертвой несчастного случая, то ли и вовсе был убит.
У правоохранительных органов так и не получилось выяснить все обстоятельства кончины мужчины. Однако это не помешало его вдове получить крупную сумму денег за застрахованную жизнь супруга и вместе с Барбарой переехать в Нью-Йорк. Женщина приобрела там жилье в одном из престижных районов.
Барбара Бакеланд (Фото: открытые источники)
Популярность Бакеланд растет
С каждым годом Барбара взрослела и становилась все более привлекательной — спустя время она стала частой гостьей на мероприятиях для высших слоев общества. Там она стала весьма популярна в узких кругах и обзавелась полезными знакомствами.
Уже в юном возрасте девушка подписала контракт с рекламным агентом и стала звездой всех модных глянцевых журналов. В элитных кругах Барбара считалась одной из десяти красивейших дам Нью-Йорка.
Однако за красивой картинкой скрывались жуткие скелеты — мать Барбары страдала от шизофрении, которая передалась и дочери.
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Дейли скрывала от всех, что ходила к психиатру. Она хранила эту тайну даже от самых близких людей — девушка была уверена, что обнародование этого факта отвернет от нее всех друзей и похоронит карьеру.
А ведь Барбара только набирала обороты на профессиональном пути — девушка решила попробовать себя в кино.
Свои первые пробы в Голливуде Барбара провалила, но на съемочной площадке она встретила Корнелию Бакеланд — наследницу весьма богатого семейства Бакеландов, глава которого — Лео Хендрик Бакеланд был изобретателем первой недорогой синтетической универсальной пластмассы — она заменила природные шеллак и эбонит.
Состояние семейства было невероятно крупным, так что, когда Корнелия решила познакомить Барбару со своим братом Бруксом, который был пилотом Королевских канадских военно-воздушных сил, Дейли, не мешкаясь, начала отношения с молодым человеком.
Все внуки Лео Бакеланда. Брукс Бакеланд – третий справа (Фото: открытые источники)
Свадебная хитрость
Сначала все было хорошо, но через некоторое время ментальные проблемы Барабары дали о себе знать, а потом её состояние стало откровенно раздражать Брукса. Когда он наконец решил избавиться от тяготящих его отношений, Барбара внезапно объявила, что ждет ребенка.
Бруксу пришлось в срочном порядке жениться на Дейли, чтобы не разрушить репутацию семьи в приличном обществе. А как только Барбара официально стала членом семейства Бакеланд выяснилось, что никакой беременности не было, а Барбара лишь обхитрила жениха.
Брукс оказался в затруднительной ситуации — брак из-за выдуманной беременности преподносился публике, как союз по любви, так что и скорый развод был невозможен — в светском обществе не поняли бы подобного решения.
Развязная семья Бакеланд
Наследник одной из самых богатых американских семей был вынужден жить с психически неуравновешенной светской львицей, в которую он уже даже не был влюблен.
Бруксу и Барбаре приходилось напоказ демонстрировать свою безбедную жизнь. В их доме регулярно проводились роскошные вечеринки. Из-за этого муж с женой все глубже погружались в пьянство, разврат и наркоманию.
Поведение супругов становилось все более неуравновешенным. Барбара открыто грубила и издевалась над другими, по большей части над теми, кто был беднее ее, а Брукс изменял ненавистной ему жене.
Успешный побег Брукса
Несмотря на периодические конфликты и измены, супруги зачем-то решили завести детей. У Барбары и Брукса родился сын Тони, и потом новоиспеченные родители вместе с новорожденным малышом переехали в Европу.
Там в их брак снова дал трещину — Брукс предпринял попытку уйти из семьи к пятнадцатилетней дочери высокопоставленного английского дипломата.
Но отпускать обеспеченного супруга Барбара не хотела, поэтому, как в любой сложной ситуации, она решила соврать. Она сымитировала попытку самоубийства — девушка подстроила все так, чтобы ее успели вовремя спасти, и план дал свои плоды — Брукс перепугался и передумал бросать семью.
Ребенок, кстати говоря, из-за регулярных конфликтов с участием родителей, был предоставлен сам себе. Его воспитывали няни и прислуга, а когда Тони исполнилось 18, он отправился путешествовать по миру, прожигая семейное состояние.
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К 20 годам Тони в Италии начал предаваться разврату, принимать запрещенные вещества. О поведении наследника богатой семьи в ту же минуту стали рассказывать СМИ по всему миру.
Тогда Барбара поехала в Италию, забрала Тони и приняла решение взяться за воспитание сына.
Экс-модель полагала, что причина безалаберного поведения ее наследника — отсутствие в его жизни любящей дамы. В связи с этим через некоторое время Барбара привела в дом симпатичную молодую испанку Сильви — она должна была стать парой для Тони.
Однако план Барбары потерпел крах и Сильви выбрала не Тони, а его отца Брукса, который решил не упускать возможность и наконец добился расторжения брака с Барбарой, а потом сбежал с молодой любовницей.
Барбара Бакеланд и Тони Бакеланд (Фото: открытые источники)
Новый союз Барбары
Барбара сначала еще несколько раз пыталась свести сына с различными девушками легкого поведения, а потом задумала самостоятельно соблазнить сына.
Тони, как и его мать с бабушкой, тоже страдал от различного рода ментальных расстройств, раздражавших его отца. Из-за этого он запрещал сыну обращаться к психиатрам.
Вероятно, причиной, по которой состоялся такой извращенный союз, было наличие как у экс-модели, так и у ее сына сильных психических отклонений. Их состояние могло усугубиться из-за наркотиков и сексуальных девиаций.
Трагичный финал
Как и ожидалось, у такой пары был отнюдь не счастливый финал. 17 октября 1972 года страдающий от шизофрении Тони пошел на кухню, где взял нож и одним ударом убил 50-летнюю мать.
Приехавшие на место трагедии сотрудники полиции были шокированы спокойным видом молодого человека, который не скрывал сделанного и даже хотел как ни в чем не бывало заказать на дом еду.
Суд определил Тони в психиатрическую лечебницу с усиленным контролем. Он покинул ее через восемь лет.
Медики полагали, что лечение помогло ему выздороветь и стать адекватным человеком, но всего через шесть дней на свободе он снова совершил нападение, ударив ножом восемь раз собственную бабушку.
Женщине удалось выжить, а вот Тони, снова помещенный за решетку, не стал ждать еще одного освобождения и покончил с собой.
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