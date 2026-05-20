Встревоженная лошадь выбежала на дорогу и попросила людей о помощи в Башкирии
В селе Улу‑Теляк Иглинского района Башкирии лошадь самостоятельно привела людей к своему жеребенку, который застрял в дереве. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.
Местный фермер Сагитзян Идиятуллин вместе с товарищем передвигался на автомобиле, когда их неожиданно остановила встревоженная кобыла. Животное явно находилось в стрессовом состоянии, всячески показывая, что людям нужно последовать за ним.
Животное уверенно вело людей к старой двуствольной березе, росшей неподалеку. Подойдя ближе, они увидели, что в расщелине между стволами дерева застрял крошечный жеребенок. Он выглядел испуганным и не мог самостоятельно выбраться. Идиятуллин аккуратно освободил малыша из ловушки, и как только он оказался на свободе, лошадь тут же подошла к нему, а затем оба поспешили скрыться.
