Житель Волгограда проглотил более 200 монет и оказался на операционном столе
Волгоградские медики провели уникальную операцию 50‑летнему пациенту, который проглотил внушительную коллекцию металлических предметов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета здравоохранения.
Мужчина поступил в больницу с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Однако результаты обследования поразили даже опытных специалистов: в пищеводе и желудке пациента обнаружили настоящий «клад» из 214 монет, 11 гаек и двух дверных петель.
Врачи приняли решение провести операцию малоинвазивным эндоскопическим методом, что позволило обойтись без разрезов и тяжелых хирургических вмешательств. Такой подход минимизировал риски для пациента и ускорил процесс восстановления.
По словам врачей, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и продолжает процесс реабилитации. Свои действия волгоградец не объяснил.
