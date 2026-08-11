Девочки переходили дорогу в неположенном месте в Дагестане

11 августа 2026, 21:15

Машина сбила двух девочек в Дагестане, одна погибла

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов произошло в одном из районов Дагестана. Об этом стало известно 11 августа.