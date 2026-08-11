Девочки переходили дорогу в неположенном месте в Дагестане
Трагическое дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов произошло в одном из районов Дагестана. Об этом стало известно 11 августа.
Одна из пострадавших девочек скончалась от полученных травм, сообщили в республиканском управлении МВД. Инцидент случился во вторник около 15:30 по московскому времени на трассе «Дербент — Хучни — Хив».
По предварительным данным, местный житель за рулем автомобиля «Лада Ларгус» совершил наезд на двух девочек, пересекавших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате столкновения тяжелые травмы получила семилетняя девочка.
Ребенок скончался по пути в медицинское учреждение. Вторую пострадавшую — 11-летнюю девочку — госпитализировали с травмами различной степени тяжести, ее состояние уточняется. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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