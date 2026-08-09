Ребенок угнал машину родителей и попал в ДТП
В США ребенок угнал машину родителей и сбил женщину, выгуливавшую собаку. Об этом пишет издание People.
По его информации, авария произошла у на перекрестке в городе Окленд, штат Калифорния. За рулем сидел семилетний мальчик, а его четырехлетний брат находился в салоне. Дети пересекли встречную полосу, задели другой автомобиль и потеряли управление, после чего наехали на пешехода на переходе.
Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. У юного водителя диагностировали перелом ноги, а его брата госпитализировали с сотрясением мозга. Дядя мальчиков рассказал, что они забрали ключи от машины, когда их родители спали. В настоящее время полиция выясняет точные причины и обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Нигере в лобовом столкновении двух автобусов погибли не менее 22 человек, еще 37 пострадали.
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