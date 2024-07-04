Девочки-подростки избили мальчика в Пермском крае

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Девочки-подростки избили девятилетнего мальчика у ТЦ в Пермском крае, об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
По информации источника, мальчик приехал из Норильска встретиться с родственниками. Сначала он ездил с друзьями на велосипедах, потом все вместе они решили зайти в ТЦ. Это не понравилось местным 12-летним девочкам, и они сделали ему замечание. В ответ на это мальчик нахамил им, и группа подростков стала его избивать прямо на улице и при сверстниках.
В настоящее время в отношении родителей девочек вынесены административные штрафы. Самих виновниц инцидента поставили на учет в ПДН.
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