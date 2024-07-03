Житель Курска избил молотком и «обварил» кипятком мать-пенсионерку

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В Курске состоится суд над мужчиной, который жестоко избил свою мать молотком и облил её кипятком, сообщили в Лента.ру.
В региональном управлении СКР передали дело мужчины, который до смерти забил свою 87-летнюю мать, в суд.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 «Убийство» УК РФ.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трёх жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске.
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«В ночь на 24 августа в селе Ивановское Рыльского района пьяный мужчина поссорился со своей матерью. В ходе конфликта он избил её руками и ногами, а также ударил молотком. Затем он облил пенсионерку кипятком, в результате чего она получила многочисленные ожоги тела. От полученных травм женщина скончалась», — сообщили в издании.
Уголовное дело возбуждено по пунктам «в,д» части 2 статьи 105 «Убийство» УК РФ.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении трёх жителей Кемеровской области, которые расправились с пожилой родственницей в Егорьевске.
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Мира Полтева