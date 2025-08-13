Проститутки-рецидивистки опоили двух туристов наркотиками и ограбили
В Бразилии проститутки-рецидивистки опоили двух туристов наркотиками на пляже и ограбили их, передает Daily Mail.
Инцидент произошел в Рио-де-Жанейро, куда двое молодых британцев приехали для празднования выпускного. В одну из ночей они познакомились с тремя девушками в клубе. Затем компания отправилась на пляж, где бразильянки угостили иностранцев коктейлями. После этого туристы потеряли сознание.
Преступницы скрылись с места происшествия на такси, но их заметили местные жители. Один из них оказал помощь пострадавшим молодым людям и вызвал скорую помощь.
В ходе расследования выяснилось, что 23-летняя Аманда Коуто Делока, 26-летняя Майара Кетелин Америко да Силва и 27-летняя Райан Кампос де Оливейра уже были замешаны в подобных инцидентах ранее. Они предлагали иностранцам коктейль под названием «Спокойной ночи, Золушка», чтобы ограбить их. Однако пока их не удалось задержать.
У британских студентов девушки украли 2 тысячи фунтов стерлингов (215 тысяч рублей) и личные вещи. Расследование продолжается.