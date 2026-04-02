Девочку нашли живой через 30 с лишним лет

02 апреля 2026, 15:20

Daily Star: в США девочку нашли живой через 32 года после пропажи

В американском штате Аризона раскрыли одно из самых долгих и запутанных дел о пропаже ребенка. Как сообщает Daily Star, живой обнаружили Кристину Мари Плант, исчезнувшую в 1994 году в возрасте 13 лет.





Трагедия разыгралась в районе Стар-Вэлли, небольшого поселения к северо-востоку от Финикса. Подросток ушла из дома и не вернулась. Несмотря на масштабную поисковую операцию с участием полиции, волонтеров и экстренных служб, следы девочки затерялись. Расследование зашло в тупик, однако дело не закрывали — его периодически пересматривали на протяжении более чем трех десятилетий.



Все эти годы Кристина числилась в национальной базе пропавших детей. Ориентировки на нее рассылались по всему штату и за его пределами.



Прорыв наступил благодаря современным технологиям и обновленным методикам расследования. Детективы получили новые зацепки, которые в итоге привели к женщине. В офисе шерифа подтвердили, что Кристина жива, но отказались раскрывать какие-либо обстоятельства ее исчезновения и последующей жизни из уважения к частной жизни пострадавшей.



