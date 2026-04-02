Российский самолет вернулся в аэропорт после того, как два раза задымился

02 апреля 2026, 14:38

Российский самолет с 92 пассажирами в салоне два раза задымился после взлета

Фото: istockphoto/OceanFishing

1 апреля рейс Москва — Новокузнецк прервал взлет из-за задымления. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».





На разбеге пилоты почувствовали запах гари в кабине, однако системы работали штатно, и командир принял решение продолжать полет. При наборе высоты пассажиры заметили серо-сизый дым в салоне — он быстро рассеялся, но спустя несколько минут появился вновь. На высоте около 3,5 тысячи метров экипаж подал сигнал бедствия, запросил пожарные службы на аэродроме и спустя 25 минут после взлета благополучно вернулся в «Шереметьево».



Пострадавших нет, видимых повреждений воздушного судна не зафиксировали. Однако инженеры обнаружили на предкрылках следы столкновения с птицей.



Boeing временно отстранили от эксплуатации, ведется расследование.



