Петербурженка получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе
Жительница Санкт-Петербурге получила химический ожог ягодиц во время поездки в автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
По словам пострадавшей, на одной из остановок она заняла свободное место и сразу почувствовала жжение. Терпеть становилось все труднее, и вскоре она встала. Дома девушка обнаружила, что одежда прилипла к коже. Сняв ее, она увидела ожог и вызвала скорую.
Медики подтвердили химическое поражение. Сама пассажирка предполагает, что сиденье было пропитано неизвестным веществом. По словам врачей, это мог быть щелочной раствор.
Аналогичный случай произошел в Северной столице в прошлом году: тогда женщина также села на мокрое сиденье в автобусе и получила химический ожог от щелочи. При этом водитель отказался останавливаться, заявив, что сделает это только на конечной остановке.
