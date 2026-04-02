Обвиняемому в убийстве бывшей жены в Турции и ее дочери могут дать пожизненный срок

02 апреля 2026, 14:55

DHA: обвиняемому в убийстве россиянки с дочкой в Бодруме могут дать пожизненное

Прокуратура турецкого Бодрума потребовала приговорить гражданина Литвы Андрея Кушлевича к двум пожизненным срокам. Об этом пишет DHA.





Его обвиняют в убийстве бывшей супруги — россиянки Ирины Двизовой — и её несовершеннолетней дочери осенью 2023 года. Тела 42-летней женщины и 15-летней Даяны обнаружили 28 ноября 2023 года в городе после пятидневных поисков.



Жертвы были завёрнутыми в одеяла и оставленными на обочине дороги. Как уточняет агентство, Кушлевича экстрадировали из Германии в Турцию в начале февраля. На заседании в среду мужчина отверг все обвинения, заявил об ухудшении здоровья, а также попросил перевести его под домашний арест, заверив, что не собирается бежать из страны.



Суд отклонил ходатайство защиты о домашнем аресте. Следующее заседание назначили на 13 мая. Генпрокуратура Бодрума в своём обвинительном заключении указала на умышленное убийство.



Ранее турецкие следователи установили, что Кушлевич не имел права приближаться к бывшей жене. После убийства он провёл почти пять часов в её квартире и отмыл её. Затем, по данным следствия, забрал общего пятилетнего сына и уехал в Литву. Причиной конфликта было намерение женщины лишить его родительских прав на мальчика.



В мае 2024 года литовца задержала полиция Германии, после чего Турция добилась его выдачи. Кроме того, источник РИА Новости сообщил, что с 2017 года Кушлевич находится в розыске МВД России за побег из-под ареста. Турецкие СМИ также писали, что он был солдатом-наёмником в Литве. В январе 2024 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянки и её дочери по статье «Убийство двух и более лиц».



