Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
В июле 2018 года на лестничной площадке дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в область шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери покойного: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Несмотря на то, что трагедия произошла больше 5 лет назад, приговор девушкам до настоящего времени судом не вынесен. О том, какие сложности имеются в деле сестер Хачатурян и как все это время живут обвиняемые девушки читайте в материале «Радио 1».
Отец — тиран
По словам матери девушек Аурелии Дундук, муж всегда был жестоким. Хачатурян начал избивать ее сразу после свадьбы. Ей тогда было 19 лет и она была беременна первым ребёнком — сыном Сергеем. Но это не мешало главе семьи издеваться и периодически избивать супругу. Позднее свою агрессию мужчина стал переносить на детей. В воспитательных целях он морально унижал и избивал сына и дочерей. После окончания 8 класса отец выгнал сына из дома. Вслед за сыном старший Хачатурян выгнал и жену. Под угрозами жестокой расправы запретил ей общаться с дочерьми.
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Из показаний сестер, совершивших расправу над отцом, следует, что отец маниакально воспитывал девочек. За малейшие проступки отец брызгал детям в лицо перцовым баллончиком. Девочкам нельзя было ни с кем общаться и выходить на улицу. А дома отец требовал полного подчинения, в том числе в вопросах сексуального характера. Одна из сестёр попыталась покончить с собой после принуждения к оральному сексу, но была спасена врачами. В показаниях сестры утверждали, что отец склонял их к групповому сексу. В ходе следствия экспертиза подтвердила у сестер наличие повреждений, полученных вследствие сексуального насилия.
Убийство по предварительному сговору
За несколько дней до убийства глава семьи снова сексуально домогался до 18-летней Ангелины. В день убийства отец начал без повода придираться к дочерям и они получили наказание в виде распыления баллончика в лицо. Это было последней каплей.
Девушки, посовещавшись, решили избавиться от тирана. Сесты подождали пока отец уснет и вооружившись баллончиком, молотком и ножом приступили к расправе. Хачатурян попытался позвать соседей на помощь и выбежал на лестничную клетку, но говорить уже не смог. На теле мужчины, кроме прочих повреждений, было обнаружено более 35 ударов ножом. Смертельный удар был нанесен со спины в область сердца уже в подъезде. Сестры сами вызвали скорую помощь и не скрывали преступление.
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Сестры по сей день ожидают приговора
В отношении убитого отца возбужденно другое уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание». Пока не будет вынесено решение по делу старшего Хачатуряна, дело девушек не может быть рассмотрено в суде.
«Если суд установит, что Михаил Хачатурян виновен в особо тяжких насильственных преступлениях, то будет очевидно, что сестры действовали в рамках необходимой обороны, чтобы сохранить свои жизни. Если вина будет установлена судом, то это кардинальным образом повлияет на отношение к делам девочек, вплоть до их возможного прекращения», — сообщила адвакат девушек корреспондентам NEWS.ru
Сестры убитого Михаила Хачатуряна Наира и Марина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Судебное разбирательство умышленно затягивается родственниками погибшего. В деле фигурируют много свидетелей, которых допрашивают об обстоятельствах более чем пятилетней давности и перед каждым заседанием родственники находят новых свидетелей, что увеличивает длительность рассмотрения дела.
Как сейчас живут сестры Хачатурян
Аурелия Дундук (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)
Сестры в настоящий момент не лишены свободы. Судом избранна мера пресечения в виде запрета общения сестер. Мать девочек рассказала NEWS.ru, что девочки очень скучают друг по другу и ждут того момента, когда смогут просто увидеться.
«Они из-за этого не могут доучиться, не знают, что делать. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, что будет в дальнейшем», — сказала мать девушек изданию NEWS.ru.
По словам Аурелии, сесты очень бы хотели пойти учиться в ВУЗ, но пока не знают, стоит ли это делать сейчас. В настоящее время все девушки работают. У Крестины и Ангелины есть молодые люди, однако, сестры пока не собираются выходить замуж.
«Они не хотят свадьбы, потому что какая свадьба без сестер? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», — заключила Дундук.
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