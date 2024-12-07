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Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян(Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

В июле 2018 года на лестничной площадке дома по Алтуфьевскому шоссе в Москве было найдено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. Мужчина скончался от множественных колото-резаных ранений в область шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери покойного: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Несмотря на то, что трагедия произошла больше 5 лет назад, приговор девушкам до настоящего времени судом не вынесен. О том, какие сложности имеются в деле сестер Хачатурян и как все это время живут обвиняемые девушки читайте в материале «Радио 1».

Отец — тиран


По словам матери девушек Аурелии Дундук, муж всегда был жестоким. Хачатурян начал избивать ее сразу после свадьбы. Ей тогда было 19 лет и она была беременна первым ребёнком — сыном Сергеем. Но это не мешало главе семьи издеваться и периодически избивать супругу. Позднее свою агрессию мужчина стал переносить на детей. В воспитательных целях он морально унижал и избивал сына и дочерей. После окончания 8 класса отец выгнал сына из дома. Вслед за сыном старший Хачатурян выгнал и жену. Под угрозами жестокой расправы запретил ей общаться с дочерьми.



Издевался при жизни и мешает жить после смерти: как сейчас живут сестры Хачатурян, убившие отца-тирана

Из показаний сестер, совершивших расправу над отцом, следует, что отец маниакально воспитывал девочек. За малейшие проступки отец брызгал детям в лицо перцовым баллончиком. Девочкам нельзя было ни с кем общаться и выходить на улицу. А дома отец требовал полного подчинения, в том числе в вопросах сексуального характера. Одна из сестёр попыталась покончить с собой после принуждения к оральному сексу, но была спасена врачами. В показаниях сестры утверждали, что отец склонял их к групповому сексу. В ходе следствия экспертиза подтвердила у сестер наличие повреждений, полученных вследствие сексуального насилия.

Убийство по предварительному сговору


За несколько дней до убийства глава семьи снова сексуально домогался до 18-летней Ангелины. В день убийства отец начал без повода придираться к дочерям и они получили наказание в виде распыления баллончика в лицо. Это было последней каплей.

Девушки, посовещавшись, решили избавиться от тирана. Сесты подождали пока отец уснет и вооружившись баллончиком, молотком и ножом приступили к расправе. Хачатурян попытался позвать соседей на помощь и выбежал на лестничную клетку, но говорить уже не смог. На теле мужчины, кроме прочих повреждений, было обнаружено более 35 ударов ножом. Смертельный удар был нанесен со спины в область сердца уже в подъезде. Сестры сами вызвали скорую помощь и не скрывали преступление.

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Сестры по сей день ожидают приговора


В отношении убитого отца возбужденно другое уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и ст. 117 «Истязание». Пока не будет вынесено решение по делу старшего Хачатуряна, дело девушек не может быть рассмотрено в суде.

«Если суд установит, что Михаил Хачатурян виновен в особо тяжких насильственных преступлениях, то будет очевидно, что сестры действовали в рамках необходимой обороны, чтобы сохранить свои жизни. Если вина будет установлена судом, то это кардинальным образом повлияет на отношение к делам девочек, вплоть до их возможного прекращения», — сообщила адвакат девушек корреспондентам NEWS.ru

Сестры убитого Михаила Хачатуряна Наира и Марина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Судебное разбирательство умышленно затягивается родственниками погибшего. В деле фигурируют много свидетелей, которых допрашивают об обстоятельствах более чем пятилетней давности и перед каждым заседанием родственники находят новых свидетелей, что увеличивает длительность рассмотрения дела.

Как сейчас живут сестры Хачатурян


Аурелия Дундук (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Сестры в настоящий момент не лишены свободы. Судом избранна мера пресечения в виде запрета общения сестер. Мать девочек рассказала NEWS.ru, что девочки очень скучают друг по другу и ждут того момента, когда смогут просто увидеться.

«Они из-за этого не могут доучиться, не знают, что делать. Если бы мы знали, что все так затянется, они бы какой-то институт уже закончили. Время уходит, и не знаешь, что будет в дальнейшем», — сказала мать девушек изданию NEWS.ru.

По словам Аурелии, сесты очень бы хотели пойти учиться в ВУЗ, но пока не знают, стоит ли это делать сейчас. В настоящее время все девушки работают. У Крестины и Ангелины есть молодые люди, однако, сестры пока не собираются выходить замуж.

«Они не хотят свадьбы, потому что какая свадьба без сестер? Поэтому пока затишье, ждем уже пять лет», — заключила Дундук.

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В Воронеже горящий мужчина выпал из окна на машину
07 декабря 2024, 14:58

Фото: iStock/ brizmaker

В Воронеже мужчина загорелся и выпал из окна, приземлившись на машину, сообщил Телеграм-канал Baza.
Камеры домов, находившихся неподалёку, записали момент, когда воспламенившийся человек летел вниз. Известно, что инцидент произошёл ночью в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина в Воронеже. Местные жители испугались шума, яркого света и предположили, что упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Выяснилось, что у подъезда дома горел автомобиль и тело молодого человека.

«Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что 7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли двух детей. Медики оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице. Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.


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В Петербурге таксист напал на «Мисс Россию — 2022» Линникову
07 декабря 2024, 14:19

Анна Линникова (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)

Обладательница титула «Мисс Россия-2022» Анна Линникова заявила, что водитель такси сначала привёз её не туда, а потом напал на девушку, передал РЕН ТВ.
Анна Линникова поделилась, что заказала такси экономкласса и сразу поняла, что мужчина за рулем агрессивен. В конце поездки водитель остановился не в нужном месте. «Мисс Россия — 2022» попросила довезти ее до указанного в заявке дома, но в ответ получила: «Вываливайся».

Анна Линникова сказала, что отправит жалобу на водителя, затем мужчина разозлился.

«Я вышла из машины, он сразу побежал за мной, хотел распускать руки, схватил меня. Я сразу позвонила в полицию, они приехали, сказали, что нужно писать заявление», — обратила внимание девушка.

Модель приняла решение не подавать заявление, так как опаздывала на самолёт, но отметила, что сделает это позднее.

После происшествия компания, в которой трудится агрессивный таксист, сообщила, что вернет Анне Линниковой деньги за поездку.

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Прокуратура Подольска: дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя
07 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/ burcu saritas

Прокуратура Подольска заявила, что дети могли погибнуть в пожаре из-за обогревателя. Сообщение об этом появилось на сайте прокуратуры Московской области.
Происшествие в Подмосковье могло произойти из-за аварийного режима работы электрообогревателя.

«Окончательные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорилось в сообщении прокуратуры.

7 декабря утром на улице Комсомольская загорелась квартира. Во время тушения пожара специалисты нашли детей двух и четырёх лет. Медицинские работники оказали им помощь, но мальчики скончались в больнице.

«По предварительной информации, малолетние находились без присмотра взрослых», — обратили внимание представители прокуратуры.

Подольская городская прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств инцидента, а ещё ход и результаты расследования уголовного дела, которое следственный орган возбудил по факту смерти детей.

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#ребёнок
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В Екатеринбурге спецназ задержал бизнесмена, который напал на полицейского
07 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Екатеринбурге полиция при силовой поддержке спецназа задержала авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна. Он находился в федеральном розыске за избиение сотрудника ГАИ, сообщило агентство Ura.ru.
По информации источника агентства, операция прошла в Октябрьском районе Екатеринбурга 5 декабря.

«Мкртчяна подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 111 УК РФ)», — обратил внимание собеседник агентства.

До этого Мкртчян судили по идентичной статье. Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторой информации, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник Госавтоинспекция МВД России (ГАИ), которого Эдгар Мкртчян якобы избил в кафе бизнес-центра «Высоцкий» совместно с товарищем в мае.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил, что в Дагестане задержали общественного деятеля и спортивного комментатора Рамазана Рабаданова.

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За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы

Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
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За миллионную взятку задержан начальник районного отдела полиции Уфы
07 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Atstock Productions

В Уфе задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Башкортостан. По версии следствия, в сентябре этого года уфимский предприниматель подал заявление в полицию. Он просил привлечь к уголовной ответственности бывшего бухгалтера своей фирмы. По словам заявителя, тот похитил крупную сумму денег и незаконно завладел автомобилем бизнесмена.

Дело не продвигалось, и тогда коммерсант попросил начальника районного отдела полиции дать расследованию ход. Тот сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики. Предприниматель согласился.

При получении первой части взятки в сумме миллиона рублей полицейского задержали сотрудники республиканского управления ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Если вина Нурмухаметова будет доказана, ему грозить от семи до 12 лет лишения свободы.

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На трассе под Новосибирском перевернулся автобус с пассажирами
07 декабря 2024, 11:06

Фото: istockphoto/conejota

В Новосибирской области междугородний пассажирский автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека.
Инцидент произошёл в районе 20-го километра трассы К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар», сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ. Автобус следовал из посёлка Садовый в село Верх-Тула. В салоне находились 26 пассажиров, ехавших на мероприятие. По предварительным данным, 59-летний водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

За медицинской помощью обратились два человека, сообщили в ведомстве. Характер и степень тяжести травм уточняются. Точные причины и все обстоятельства будут установлены в ходе проверки, начатой правоохранителями.

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#рф
#новосибирск
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Baza: В Колумбии задержали 23-летнюю Куклу за серию заказных убийств
07 декабря 2024, 10:51

Фото: istockphoto/ipopba

Во всей Латинской Америке обсуждают фотографии задержанной в Колумбии 23-летней серийной убийцы по прозвищу Кукла. Карен Хуелита Охеда Родригес была арестована 5 декабря.
Девушке предъявляют обвинения в заказных убийствах в муниципалитете Барранкабермеха, сообщает телеграм-канал Baza. По информации колумбийских СМИ, Карен вступила в преступную группировку Los de la M в 18 лет, еще будучи школьницей. За пять лет она сделала внушительную карьеру «благодаря железному характеру и волевым решениям» и стала элитным киллером.

Фото: телеграм-канал Baza

Однако задержали Куклу за убийство её бывшего бойфренда по более личным причинам — он был должен ей денег. При этом девушку проверяют на причастность к ряду других убийств. Следствие сообщает, что она решила убрать бывшего, когда убедилась, что долг с него получить не удастся. Кукла пошла на дело вместе со своей коллегой по прозвищу Горда Сикария (Толстая Киллерша). Пишут, что в момент убийства Карен дрогнула и не смогла нажать на курок, поэтому парень был убит Толстой Киллершей, а совсем не элитной.

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SHOT: Над Майкопом в Республике Адыгея прогремели взрывы
07 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

В Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома.
Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Однако подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации о причинах громких звуков в небе над Майкопом пока не поступало.

Напомним, в среду, 4 декабря, взрыв прозвучал в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда украинский беспилотник пытался атаковать здание, где дислоцируется полк спецназа полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва в чеченской столице никто не пострадал.

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Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе
Причиной конфликта в школе Краснодара могла стать попытка заступиться за девочку
07 декабря 2024, 07:21

Фото: istockphoto/GankaTt

Причиной конфликта в филиале школы № 94 в Краснодаре, закончившегося поножовщиной, могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал другой школьник.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мальчики, получившие ранения, — родные братья. Хулиган из восьмого класса, у которого оказался нож, обижал их одноклассницу, буквально не давал ей прохода. Ребята заступились за неё, в результате чего сами пострадали. На теле девочки также синяки и ссадины.

Напомним, инцидент в краснодарской школе, в результате которого пятеро детей были госпитализированы, произошёл накануне, 6 декабря. Сейчас все пострадавшие уже выписаны домой, они будут проходить амбулаторное лечение. Подросток, пустивший в ход нож, задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия. Региональное министерство образования, науки и молодёжной политики со своей стороны также проводит проверку.

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