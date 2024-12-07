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Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе

Причиной конфликта в школе Краснодара могла стать попытка заступиться за девочку
Фото: istockphoto/GankaTt

Фото: istockphoto/GankaTt

Причиной конфликта в филиале школы № 94 в Краснодаре, закончившегося поножовщиной, могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал другой школьник.


Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мальчики, получившие ранения, — родные братья. Хулиган из восьмого класса, у которого оказался нож, обижал их одноклассницу, буквально не давал ей прохода. Ребята заступились за неё, в результате чего сами пострадали. На теле девочки также синяки и ссадины.

Напомним, инцидент в краснодарской школе, в результате которого пятеро детей были госпитализированы, произошёл накануне, 6 декабря. Сейчас все пострадавшие уже выписаны домой, они будут проходить амбулаторное лечение. Подросток, пустивший в ход нож, задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия. Региональное министерство образования, науки и молодёжной политики со своей стороны также проводит проверку.

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#краснодарский край
SHOT: Над Майкопом в Республике Адыгея прогремели взрывы
07 декабря 2024, 08:23

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

В Майкопе, столице Республики Адыгея, прогремели несколько взрывов. Их звуки были слышны со стороны местного аэродрома.
Местные жители рассказывали как минимум о двух мощных разрывах, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны. Однако подчёркивается, что воздушная тревога в регионе не объявлялась. Официальной информации о причинах громких звуков в небе над Майкопом пока не поступало.

Напомним, в среду, 4 декабря, взрыв прозвучал в Грозном. Он мог произойти в тот момент, когда украинский беспилотник пытался атаковать здание, где дислоцируется полк спецназа полиции имени Ахмата Кадырова. В результате взрыва в чеченской столице никто не пострадал.

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#беспилотник
#взрыв
#жители
#здание
#тревога
#воздушная тревога
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В ночь на 7 декабря московские силовики совершили проверки в гей-клубах*
Mash: в ночь на 7 декабря московские силовики совершили проверки в гей-клубах*
07 декабря 2024, 06:20

Фото: iStock/artolympic

В ночь на 7 декабря в московские гей-клубы «Центральная станция» и Bizarre приехали силовики с проверкой. Об этом рассказали в telegram-канале Mash.
«Силовики нагрянули в московские клубы «Центральная станция» и Bizarre. Несколько десятков гостей положили лицом в пол», — говорится в сообщении.

По информации издания, в ходе обысков правоохранители обнаружили комнаты для БДСМ и запрещенные вещества. Этой ночью там проводилась вечеринка «Царица пати». Стоит отметить, что клуб «Центральная станция» уже фигурировал в СМИ по делу о номерах, дискредитирующих вооруженные силы России.

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#полиция
#проверки
#скандал
#лгбт
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В Донецке задержали чиновников за мародерство на сумму свыше полумиллиарда рублей
«Ъ»: В ДНР задержали чиновников за мародерство на сумму свыше 500 млн рублей
07 декабря 2024, 04:34

Фото: iStock/blinow61

В ДНР была задержана организованная группировка чиновников по делу о мародерстве во время боевых действий. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ФСБ и Следственный комитет.
«В ДНР задержали целую организованную группировку чиновников, которая, по версии ФСБ и СКР, совершала мародерства во время боевых действий», — говорится в сообщении.

Также обвиняемые подозреваются в хищении и продаже металлоконструкций завода «Азовэлектросталь». Общая сумма награбленного оценивается в свыше 500 миллионов рублей.

На данный момент задержанные находятся в Москве. К тому же в преступлении подозревают руководители минпромторга ДНР. Под следствием оказались Владимир Рущак и Сергей Голощапов, считавшийся его правой рукой.

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#фсб
#днр
#кража
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Напавший на подростков в школе Краснодара задержан
06 декабря 2024, 19:38

Фото: iStock/Yingko

Напавший на подростков в школе Краснодара задержан. Об этом информирует оперштаб региона.
По данным оперативных служб, количество пострадавших возросло до пяти человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стала громкая музыка, которую включил один из подростков. Это якобы не понравилось 14-летнему парню, по этой причине он достал нож и ударил хозяина колонки. Также пострадали и те, кто пытался уладить конфликт.

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МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра

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#помощь
#конфликт
#нож
#человек
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МВД Грузии сообщило о тайнике с оружием в доме разыскиваемого экс-министра
Тайник с оружием нашли в доме бывшего министра обороны Грузии Кезерашвили
06 декабря 2024, 19:11

Фото: iStock/Artfully79

Во время обыска в доме бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили был найден тайник с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.
Кезерашвили уже несколько лет находится в розыске, а в доме, где проходили обыски, живет брат его супруги — секретарь по связям с общественностью оппозиционной партии «Единое национальное движение» Дмитрий Чиковани. Уточняется, что в тайнике находилось как зарегистрированное, так и незарегистрированное огнестрельное оружие.

В МВД Грузии добавили, что ​силовики также нашли компьютерную технику и карты памяти.

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#оружие
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#грузия
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Baza: восьмиклассник с ножом изрезал школьников в Краснодаре
06 декабря 2024, 18:57

Фото: istockphoto/zoka74

Восьмиклассник изрезал ножом школьников в Краснодаре, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадали два человека. Один получил ранения бедра, живота, а также груди. У второго ранения ноги. На место едут оперативные службы.
Перед этим сообщалось, что женщина ударила мужа по голове в Петербурге. Мужчина перед смертью сообщил медикам, что супруга нанесла ему смертельный удар.

По информации журналистов Shot, мужчина в возрасте 64 лет самостоятельно вызвал Скорую, пожаловавшись на сильные головные боли. Врачи обнаружили у пациента ушибленную затылочную рану.

Пострадавшего не стало на следующий день. Причина смерти выясняется. По словам самой женщины, она не трогала супруга. Сейчас идет проверка.

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#подростки
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В Кабардино-Балкарии нашли майнинг-ферму для добычи криптовалюты
06 декабря 2024, 18:37

Фото: iStock/artolympic

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Каббалкэнерго» совместно с правоохранителями обнаружили в Кабардино-Балкарии майнинг-ферму. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что на обнаруженной ферме находилось 53 устройства для добычи криптовалюты. Согласно информации правоохранителей, объем похищенной электроэнергии превысил 380 тысяч киловатт-часов, а ущерб сетевому комплексу составил более миллиона рублей.

Энергетики пояснили, что деятельность злоумышленников становится причиной превышения максимально допустимой нагрузки на линии электропередачи и трансформаторные подстанции, в результате чего повышается риск возникновения технологических нарушений, пожаров на энергообъектах и угрозы для жизни.

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#полиция
#мошенники
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SHOT: Гуфу смягчили меру пресечения и отпустили под подписку после драки
06 декабря 2024, 18:14

Алексей Долматов (Guf) (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Меру пресечения смягчили исполнителю Алексею Долматову (Гуф), пишет SHOT. Авторы публикации уточнили, что рэпера отпустили под подписку о невыезде. Перед этим для него действовал запрет на определенные действия.
Со знаменитости также сняли электронный браслет. Против Долматова открыли уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. По версии следствия, он избил сотрудника полиции в подмосковной Апрелевке, забрав телефон полицейского. Возможное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который числился в федеральном розыске по статье о хранении запрещенных веществ в особо крупном размере. Все подробности в материале «Радио 1».

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Мать подростка, которого защищает Кадыров: сын получил порок сердца после ареста
06 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/PeopleImages

У 14-летнего Муслима Мурдиева, на защиту которого встал глава Чечни Рамзан Кадыров, нашли приобретенный порок сердца после ареста. Об этом заявила мать подростка Мата Мурдиева в беседе с NEWS.ru. Она отметила, что состояние ее сына крайне нестабильное, по шесть раз в день случаются носовые кровотечения.
Мурдиева считает, что в новостях много негативных высказываний о ее сыне, который кроме того получает «огромное количество угроз убийством». По ее словам, семья больше 700 раз обращалась в различные органы, но получала от них только лишь отписки.
«Обращались больше 700 раз в адрес СК России, МВД России, Генеральной прокуратуры России, Государственной думы РФ, УПЧ РФ, УПР РФ, УПЧ Москвы, УПЧ Чеченской Республики и много куда. Однако везде отписки, не основанные на законе. Мы все благодарны главе республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что не оставил без внимания», — приводит NEWS.ru слова матери.
Женщина добавила, что показания свидетелей по делу ее сына были получены без видеофиксации допроса вопреки требованиям адвокатов.
«Показания несовершеннолетних потерпевших и свидетелей обязательно нужно фиксировать на видео в целях исключения давления на ребенка и для возможности проведения психологической экспертизы на возможность ребенка к фантазированию», — пояснила Мурдиева.
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