Названа возможная причина конфликта с поножовщиной в краснодарской школе

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Причиной конфликта в филиале школы № 94 в Краснодаре, закончившегося поножовщиной, могла стать попытка двух пострадавших учеников заступиться за девочку, которую обижал другой школьник.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, мальчики, получившие ранения, — родные братья. Хулиган из восьмого класса, у которого оказался нож, обижал их одноклассницу, буквально не давал ей прохода. Ребята заступились за неё, в результате чего сами пострадали. На теле девочки также синяки и ссадины.
Напомним, инцидент в краснодарской школе, в результате которого пятеро детей были госпитализированы, произошёл накануне, 6 декабря. Сейчас все пострадавшие уже выписаны домой, они будут проходить амбулаторное лечение. Подросток, пустивший в ход нож, задержан. Полицейские устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия. Региональное министерство образования, науки и молодёжной политики со своей стороны также проводит проверку.
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Александр Бойцов