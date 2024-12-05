Подмосковный учитель до смерти забил свою многодетную жену

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Школьный учитель математики, проживающий в селе Николо-Урюпино округа Красногорск, избил до смерти свою жену — мать их троих детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, конфликт начался из-за того, что женщина хотела подать на развод. В это время супруги были в доме одни. Учитель начал бить свою жену и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью.
Позднее на лице и теле погибшей обнаружили кровоподтёки, а также передом хряща гортани.
Мужчину задержали.
По данным SHOT, мужчина около двух лет преподавал математику и информатику в местной школе. В мае он прошёл аттестацию, подтвердившую его полное соответствие занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери.
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Позднее на лице и теле погибшей обнаружили кровоподтёки, а также передом хряща гортани.
Мужчину задержали.
По данным SHOT, мужчина около двух лет преподавал математику и информатику в местной школе. В мае он прошёл аттестацию, подтвердившую его полное соответствие занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери.
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Лев Каштанов