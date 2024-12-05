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Подмосковный учитель до смерти забил свою многодетную жену

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Школьный учитель математики, проживающий в селе Николо-Урюпино округа Красногорск, избил до смерти свою жену — мать их троих детей, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, конфликт начался из-за того, что женщина хотела подать на развод. В это время супруги были в доме одни. Учитель начал бить свою жену и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью.

Позднее на лице и теле погибшей обнаружили кровоподтёки, а также передом хряща гортани.



Мужчину задержали.

По данным SHOT, мужчина около двух лет преподавал математику и информатику в местной школе. В мае он прошёл аттестацию, подтвердившую его полное соответствие занимаемой должности.

Ранее сообщалось, что бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии Виктора Дьякова обвинила его в похищении малолетней дочери.

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#криминал
#убийство
#учитель
#красногорск
#московская область
#подмосковье
Пассажир погиб в аэропорту Хабаровска, пытаясь сбежать от полицейских
Разбившийся в аэропорту Хабаровска мужчина пытался сбежать от полицейского
05 декабря 2024, 13:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

В аэропорту Хабаровска мужчина погиб, пытаясь сбежать от полицейских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
33-летний Сергей был задержан сотрудниками полиции утром в четверг, 5 декабря. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и плохо ориентировался в пространстве. К Сергею подошли сотрудники полиции и предложили пройти в отдел, чтобы оформить административный протокол.

По дороге мужчина вдруг передумал идти с правоохранителями, кинул в них сумку и побежал. После чего он перелез через ограждение и прыгнул с третьего этажа. Спасти Сергея не удалось — мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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#курс
#мужчина
#узбекистан
#сотрудники
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Чиновники срубили к празднику росшую больше 20 лет елку в Уфе
05 декабря 2024, 13:03

Фото: istockphoto/Julia Klueva

Росшую практически четверть века елку в Уфе срубили местные чиновники, поставив ее на городской площади к празднику, передает 112. Дерево посадили родители Натальи на Локомотивной улице. Женщина наряжала его вместе с дочерью.
Пропажу обнаружили в сквере «Орион» уже наряженной. Зеленую красавицу срубили по предписанию «Газпрома». В администрации подчеркнули, что большая часть местных жителей поддержала такое решение. Инцидент произошел накануне, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Дед Мороз попытался отправить посылку в Ригу незаконным путем. Груз задержали таможенники. Сейчас следователи разбираются в деталях, открыто уголовное дело.

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#мир
#россия
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В Красноярске обвинили мужчину, пристававшего к несовершеннолетней
В Красноярске осудят мужчину за домогательства по отношению к 8-летней девочке
05 декабря 2024, 12:58

Фото: iStock/Rafa Jodar

Красноярский суд рассмотрит дело 43-летнего местного жителя, который домогался 8-летней девочки в подъезде дома.
Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на представителя регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлию Арбузову, 9 сентября девочка возвращалась из магазина домой. Вслед за ней в подъезд зашёл незнакомый ей мужчина и схватил её. Школьница закричала, после обвиняемый отпустил её и сделал вид, что уходит из дома. Однако преступник вернулся и зашёл за потерпевшей в лифт. Как только двери кабины закрылись, жертва вновь закричала, чем спугнула его.

Мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.

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#полиция
#розыск
#красноярский край
#уголовное дело
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Три летевших из России в Узбекистан самолета сменили курс и сели в других местах
05 декабря 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Sitikka

Три пассажирских самолета, которые летели из России в Узбекистан, сменили курс и приземлились в других местах, проинформировали в пресс-службе аэропортов республики.
Уточняется, что воздушные суда относятся к Uzbekistan Airways. Накануне, 4 декабря, одно из них направлялось из Питера в Термез, но из-за погоды посадка произошла в Самарканде.

Схожая ситуация была с рейсом «Уфа-Наманган», когда пилоты посадили самолет в Ташкенте в тот же день.

Также в четверг, 5 декабря, в Самарканде приземлился лайнер, следовавший из Москвы в Навои, по причине тумана в авиагавани пункта назначения.

«Посадка в аэропорту Самарканда в 11:04 (9:04 мск. — прим. ред.), — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что случилось в самолете рейсом «Египет-Санкт-Петербург».

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#мир
#россия
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#узбекистан
#самолёты
#рейсы
#новости
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ВСУ атаковали полигон Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник»
Mash: ВСУ попытались атаковать беспилотником полигон Капустин Яр
05 декабря 2024, 11:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотник полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Mash.
По данным издания, система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный аппарат всего в нескольких метрах от въезда на территорию полигона. Взрывной волной повреждены ворота. Официально данная ​информация не подтверждалась.

Напомним, 21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник попытался атаковать здание полка ППСН им. А. Кадырова в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку дрона украинской армии в центре Грозного и предложил поставить украинских военнопленных на крыши российских объектов.

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#россия
#оружие
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#рамзан кадыров
#ракеты
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Из горящей высотки в Одинцове спасли трёх подростков
05 декабря 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл на шестнадцатом этаже высотного дома в подмосковном Одинцове, из огня спасли трёх подростков, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила около трёх часов дня 4 декабря. Горение происходило в одной их квартир на 16-м этаже, сильный дым распространился на квартиры, расположенные рядом и этажами выше, возникла угроза для жизни жильцов. Пожарные организовали эвакуацию и вывели на свежий воздух 20 человек, в том числе шестерых детей. При этом на 17-м этаже находились трое подростков 16 и 17 лет, для их спасения потребовались дополнительные меры», — говорится в сообщении.
Пожарные использовали специальное спасательное устройство, благодаря которому сумели эвакуировать подростков из опасной зоны. Возгорание было оперативно потушено, распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

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В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

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#мособлпожспас
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В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей
05 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Руководителя МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ)Евгения Жвакина подозревают в получении взятки в размере 73 млн рублей за заключение контрактов на строительство дорог в Красноярске. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.
По данным ведомства, уголовные дела возбуждены в отношении Жвакина и двух жителей Красноярска.

Следствие считает, что с сентября 2018 года по декабрь 2019 Жвакин получил от генерального директора компании «Промстрой» взятку в размере более 73 млн рублей за обеспечение победы фирмы в конкурсе подрядчиков для заключения контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.

В 2023 году гендиректор «Промстроя» опять попытался передать через посредника взятку в размере не менее 10 млн рублей для должностного лица для совершения таких же действий.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Скоро их допросят.

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#взятка
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В Петербурге Дед Мороз пытался незаконно отправить посылку в Ригу
05 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/Grafner

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает преступника в костюме Деда Мороза, который пытался отправить в своём мешке 18 тысяч евро наличными, четыре пары серебряных серёжек, брошь и 16 блистеров с таблетками в Ригу.
По данным Mash, посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни во время сканирования. Среди заранее задекларированных вещей были спрятаны «драгоценности» контрабандиста.

Правоохранители завели уголовное дело. Если будет установлено, что таблетки запрещены в РФ, преступнику грозит ещё одна уголовная статья.



Ранее отделение банка, расположенное на проспекте Ленина в Балашихе, попытались ограбить 40-летний житель подмосковного Лосино-Петровского и 29-летний приезжий из Молдовы, их задержала полиция.

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#полиция
#уголовное контрабанда
#санкт-петербург
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Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластическую операцию
05 декабря 2024, 11:07

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Пластическую операцию в Москве проведут изуродованному отчимом мальчику в Кузбассе, проинформировала журналистов детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова на окружном форуме по профилактике социального сиротства.
«Я сегодня еду к нему (ребенку — прим. ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, — это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — прокомментировала Львова-Белова.

Перед этим сообщалось, что в Прокопьевске ушел из дома 12-летний ребенок. Выяснилось, что мужчина заставлял его есть стиральный порошок, спать в холодном помещении и морил голодом.

Кроме того, у мальчика была сломана нога и рассечена губа. Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также о халатности должностных лиц.

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