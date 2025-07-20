Девочку ужалил скорпион в Петербурге
Девятилетнюю девочку ужалил привезенный из отпуска ядовитый скорпион в Питере
Ядовитый скорпион, привезенный из отпуска, ужалил девятилетнюю девочку в Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мать пострадавшей Мазуду.
Женщина рассказала, что сейчас ребенок в порядке. Скоро пострадавшую должны выписать из больницы. Выяснилось, что скорпион оказался в сумке, когда семья отдыхала в Таджикистане.
«Там у нас большой дом и двор большой. Как вернулись, она начала раскладывать свои вещи, и выполз этот гость. <…> Она прибежала ко мне, заплаканная, и сказала, что ее какая-то маленькая мушка укусила. Скорпион был небольшого размера», — пояснила собеседница.
Мазуда добавила, что ребенку сделали капельницу и дали обезболивающее в больнице, понаблюдав за ней одну ночь. Медики оценивают состояние девочки, как хорошее. Осложнений и отравления нет.