Девочку ужалил скорпион в Петербурге

20 июля 2025, 21:38

Девятилетнюю девочку ужалил привезенный из отпуска ядовитый скорпион в Питере

Фото: istockphoto/RHJ

Ядовитый скорпион, привезенный из отпуска, ужалил девятилетнюю девочку в Петербурге. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мать пострадавшей Мазуду.





Женщина рассказала, что сейчас ребенок в порядке. Скоро пострадавшую должны выписать из больницы. Выяснилось, что скорпион оказался в сумке, когда семья отдыхала в Таджикистане.





«Там у нас большой дом и двор большой. Как вернулись, она начала раскладывать свои вещи, и выполз этот гость. <…> Она прибежала ко мне, заплаканная, и сказала, что ее какая-то маленькая мушка укусила. Скорпион был небольшого размера», — пояснила собеседница.