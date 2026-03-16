Ошибка ИИ стоила женщине нескольких месяцев свободы
В США 50-летнюю женщину арестовали на глазах у внуков и почти полгода держали под стражей из‑за ошибки системы на базе искусственного интеллекта. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, сотрудница полиции города Фарго воспользовалась программой распознавания лиц, пытаясь установить личность мошенницы, которая по поддельному военному удостоверению сняла с чужих счетов десятки тысяч долларов в Северной Дакоте. Алгоритм обработал записи камер наблюдения и выдал единственное совпадение — жительницу Теннесси Анжелу Липпс.
Хотя Липпс утверждала, что никогда не была в Северной Дакоте, ее задержали и отправили в тюрьму, где она провела четыре месяца, ожидая экстрадиции в другой штат. Дело прекратили только после того, как адвокат представил банковские выписки, подтверждающие, что в момент преступления женщина находилась примерно в двух тысячах километров от места событий.
После закрытия дела Липпс освободили, но, как отмечается, за время заключения она лишилась дома, автомобиля и собаки.
