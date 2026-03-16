Россиянин зарубил топором обидчика и свидетеля в Иркутской области

20-летнего юношу осудили на 16,5 лет за двойное убийство в Иркутской области
Фото: istockphoto/sand86

20-летний житель Иркутской области получил 16,5 года колонии за двойное убийство. Об этом сообщили в региональном МВД.



В марте в посёлке Кедровый он поссорился с местным мужчиной и решил расправиться с ним, взяв топор. После этого напал на второго мужчину, который стал свидетелем случившегося.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Суд назначил наказание — 16,5 года лишения свободы.

Никита Кротов

