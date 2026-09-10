Девушка 28 раз пырнула ножом своего парня, который требовал от неё секса
19-летнюю девушку приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство своего парня. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Молодые люди встречались примерно год. Любовная драма разыгралась в отеле неподалёку от Джохор‑Бару. Мужчина настаивал на интимной близости, но девушка отказала, объяснив это тем, что у неё идут месячные. В ответ парень достал нож и начал ей угрожать. В ходе конфликта девушке удалось завладеть оружием, после чего она нанесла молодому человеку 28 ножевых ранений в область груди.
Первоначально суд приговорил девушку к 6,5 годам заключения. Однако после подачи апелляции срок наказания увеличили почти в два раза.
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