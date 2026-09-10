Девушка 28 раз пырнула ножом своего парня, который требовал от неё секса

10 сентября 2026, 05:59

В Малайзии девушка зарезала своего парня после отказа в интимной близости

Фото: iStock/zoka74

19-летнюю девушку приговорили к 12 годам лишения свободы за убийство своего парня. Об этом пишет издание South China Morning Post.