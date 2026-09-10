В Забайкалье автомобилистка без прав опрокинула машину и погибла
В Забайкальском крае женщина села за руль автомобиля и не справилась с управлением. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл в Оловяннинском районе около 17:20. В результате ДТП машина опрокинулась. За рулём Toyota Allion находилась женщина без водительского удостоверения. По предварительной версии, она не справилась с управлением, из‑за чего автомобиль перевернулся.
В результате аварии водитель погибла. Травмы получили пять пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали случившегося.
Ранее в Ингушетии водитель без прав сбил ребёнка. От полученных травм подросток скончался.
Читайте также: