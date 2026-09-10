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Грабитель проник в дом известного режиссёра в Лос‑Анджелесе

Неизвестный пытался ограбить дом режиссёра Квентина Тарантино в Лос‑Анджелесе
Квентин Тарантино (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

В Лос‑Анджелесе произошла попытка ограбления особняка в районе Голливудские холмы. Зданием владеет режиссёр Квентин Тарантино, сообщает New York Post.



Инцидент случился днём в среду. Злоумышленник пытался проникнуть на второй этаж трёхэтажного дома. Садовник заметил мужчину, одетого во всё чёрное, но к приезду правоохранителей предполагаемый грабитель успел скрыться.

Полицейские осмотрели территорию, однако обнаружить нарушителя не удалось. В настоящий момент остаётся неясным, похитил ли преступник что‑либо, а также был ли кто‑то в особняке в момент попытки проникновения. Полиция ведёт розыск злоумышленника.

Александр Огарёв

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