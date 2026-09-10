Грабитель проник в дом известного режиссёра в Лос‑Анджелесе

10 сентября 2026, 05:39

Неизвестный пытался ограбить дом режиссёра Квентина Тарантино в Лос‑Анджелесе

Квентин Тарантино (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

В Лос‑Анджелесе произошла попытка ограбления особняка в районе Голливудские холмы. Зданием владеет режиссёр Квентин Тарантино, сообщает New York Post.