Грабитель проник в дом известного режиссёра в Лос‑Анджелесе
В Лос‑Анджелесе произошла попытка ограбления особняка в районе Голливудские холмы. Зданием владеет режиссёр Квентин Тарантино, сообщает New York Post.
Инцидент случился днём в среду. Злоумышленник пытался проникнуть на второй этаж трёхэтажного дома. Садовник заметил мужчину, одетого во всё чёрное, но к приезду правоохранителей предполагаемый грабитель успел скрыться.
Полицейские осмотрели территорию, однако обнаружить нарушителя не удалось. В настоящий момент остаётся неясным, похитил ли преступник что‑либо, а также был ли кто‑то в особняке в момент попытки проникновения. Полиция ведёт розыск злоумышленника.
Читайте также: