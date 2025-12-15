Девушка хотела сняться в клипе Егора Крида, но оказалась на сайте для эскортниц
Россиянка хотела сняться в клипе Егора Крида, но оказалась на сайте эскорт-услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 25-летняя девушка, переехав в Москву, откликнулась на объявление для танцоров, в котором предлагали сняться в клипе Егора Крида. Во время «онлайн-собеседования» неизвестные попросили ее раздеться, чтобы посмотреть на наличие татуировок и шрамов. Девушка не подозревала, что во время «кастинга» ее записывали.
Вскоре выяснилось, что это кадры выложили на сайт для эскортниц. Мошенники связались с жертвой и потребовали 20 тысяч рублей за удаление ее профиля. Однако та отказалась, предположив, что они все равно не выполнят свои обещания.
