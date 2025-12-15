Девушка хотела сняться в клипе Егора Крида, но оказалась на сайте для эскортниц

15 декабря 2025, 09:28

SHOT: девушка попала на сайт эскорт-услуг после предложения сняться в клипе Крида

Егор Крид (Фото: РИА Новости/egorkreed)

Россиянка хотела сняться в клипе Егора Крида, но оказалась на сайте эскорт-услуг. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.