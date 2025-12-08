Macan, Киркоров и Крид: назван самый обсуждаемый звёздный топ-2025
По версии Brand Analytics и ВКонтакте, Macan стал самым обсуждаемым российским инфлюенсером 2025 года. Об этом сообщает Super.
Его популярность резко вырос после выпуска нового альбома и последующей службы в армии, что и вывело артиста на первое место.
На второй позиции оказался Филипп Киркоров — зумеры подняли в тренды его хит «Я эту жизнь тебе отдам», благодаря чему артист получил новую волну популярности. Третью строчку рейтинга занял Егор Крид.
Среди пар чаще всего обсуждали Оксану Самойлову и Джигана — они обошли даже громкий дуэт Ани Пересильд и Вани Дмитриенко.
В актёрском рейтинге лидером стал Юра Борисов. Интересно, что Александр Петров занял лишь третье место — внимание к нему было связано не с ролями, а с неожиданной свадьбой и рождением ребёнка.
