Macan, Киркоров и Крид: назван самый обсуждаемый звёздный топ-2025

08 декабря 2025, 21:30

Macan признан главным инфлюенсером 2025 года — армия и альбом в этом помогли

Macan (Фото: Instagram* / @1macan)

По версии Brand Analytics и ВКонтакте, Macan стал самым обсуждаемым российским инфлюенсером 2025 года. Об этом сообщает Super.