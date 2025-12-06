Егор Крид передвигается на каталке: рэпер получил травму перед вылетом

06 декабря 2025, 11:54

Егор Крид оказался в больнице — ногу раздуло после перелёта

Егор Крид (Фото: Instagram* / @egorkreed)

Егор Крид был вынужден обратиться в больницу из-за травмы ноги. Об этом он сообщил в соцсетях.





Инцидент произошёл незадолго до его перелёта — обстоятельства произошедшего артист пока не раскрывает.



Перелома удалось избежать, однако после рейса состояние ухудшилось: ногу сильно распухло, и ходить без каталки он уже не мог.



Музыкант сам вышел на связь с поклонниками в соцсетях, поблагодарив всех за поддержку.





«Всем спасибо за переживания, за пожелания. Дохромал до самолёта, всё нормально. Чуть-чуть похромаю, всё обязательно пройдёт. Берегите своё здоровье, будьте аккуратны и внимательны», — сказал рэпер.